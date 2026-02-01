《新作》クリーム頬張ろーーーッ！！【ローソン】ほんのりピンクにきゅん♡「いちごスイーツ」

【ローソン】ではクリームが使われた新作「いちごスイーツ」が登場中。見た目はほんのりピンクに染まった、気分を上げてくれそうなラインナップです。今回は華やかさのあるクレープ、2層仕立てのロールケーキをご紹介します。ぜひティータイムに味わってみて！

ボリューム感のある贅沢な「いちごとチーズケーキのクレープ」

生地がほんのりピンクに染まったこちらのクレープ。いちごをトッピングしていて、見た目も華やかに仕上がっています。公式サイトによると「カスタードホイップクリーム、果肉入りのいちごソース、ベイクドチーズケーキ」を包んでいる贅沢仕立て。ボリューム感があり、食べ応えも感じられそうです。

クリームたっぷり感が嬉しい！「プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」

内側にたっぷりのクリームが入ったロールケーキ。ピンクの生地とクリームが可愛らしい仕上がりです。公式サイトによれば「いちごの香りが広がるいちごクリームとさっぱりとした甘みが特長のいちごホイップクリーム」が入っている贅沢仕様。筆者も食べましたが、下層のクリームはプルンとした口当たりも感じられて、満足感がありました。自分へのご褒美に選んでみて。

