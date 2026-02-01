¤Ï¤ß½Ð¤¹GË¤¡ÈÆ÷¤¤Î©¤Ä¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¡¡³¤ÊÕ¤ÎÎ¹´Û¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¡ÖÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡×»°ÅÄÍªµ®¡ÖSPA!¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2026Ç¯2·î3Æü¹æ¤Ç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¹GË¤¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹
¡¡〝·Ú¥È¥é½÷»Ò〞¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤¹¤ë»°ÅÄ¤¬¡¢µÙÆü¤ÎÂðÇÛ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò±ð¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£³¤ÊÕ¤ÎÎ¹´Û¤Ç¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹GË¤¤¬¡¢Æ÷¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö³¤ÊÕ¤ÎÎ¹´Û¤Ë¤Æ¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ï¤¿¤·¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Âô»³Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï1998Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÄÉã¤è¤ê¾ù¤ê¼õ¤±¤¿·Ú¥È¥é¤ÇÁ´¹ñ¹ÔµÓ¡£°¦¼Ö¤Ç¤ÎÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡ÖÊâÆ»¡¦¼ÖÆ»¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ Æ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·Ú¥È¥é½÷»ÒÁ´¹ñÎ¹¡×¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥Ð¥¹¥±¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¹¤ß¤Ý¤ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¡ÅÄ°½Çµ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë