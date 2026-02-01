球春到来。冬晴れの下、Ｖ奪回を目指す阿部巨人の３年目がスタートしました。ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では、宮崎、沖縄での１か月に密着。リポーター陣が、日々の取材から巨人キャンプのひとコマをお届けします。

新主将・岸田行倫捕手（２９）が意外なところで“キャプテンシー”を見せていた。

「キャンプ中継見ろよって連絡したんですよ」と、伝えた相手はＭＬＢブルージェイズへ移籍した岡本和真内野手。高３の２０１４年には「Ｕ１８アジア野球選手権」の高校日本代表として３、４番コンビを形成し、巨人入団後も仲良しの同学年だ。

岡本選手から「Ｃ」マークを引き継いで挑む２０２６年シーズン（昨季は主将制なし）。就任について「まさかですよ」と笑っていたが、友思いなその温かい心でチームを引っ張っていってくれるはず。２人の友情にほっこりしながら、岡本選手のリアクションを聞くと…。「え、今日からか」。メジャーリーガーになった今も、岸田選手との友情と、岡本選手のマイペースぶりは不変のようです。（報知プロ野球チャンネル・玉寄 穂波）

◆玉寄 穂波（たまよせ・ほなみ）大阪育ちで東京入社。巨人担当５年のあと、大阪勤務を経て４年ぶりに東京復帰。キャンプ期間中に痩せたいアラサー。