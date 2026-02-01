２月１日の東京１２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル）は、クリストフ・ルメール騎手騎乗のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が好位から抜け出し、１馬身半差でデビュー３戦目での初勝利を飾った。

母はアーモンドアイが勝った１８年オークスで２着のリリーノーブルで、デビュー前から期待されていた良血馬だ。デビューからすべて手綱を執るルメール騎手は「向こう正面で落ち着きました。（口を割った序盤以外は）ほとんど冷静に走れました。直線の手ごたえはよかったです。切れ味はそんなにないけど、だんだん加速します。能力は感じますけど、遊びたい感じでまだ頭は若いです。落ち着きが出れば距離は２０００メートルでも大丈夫そう」と冷静にジャッジした。

最終レースの勝利で１Ｒ、８Ｒ、１０Ｒに続き、１日４勝を挙げたルメール騎手。「よかったです。良い仕事ができました」と笑みがこぼれた。

ただ、同日に京都競馬場で岩田望来騎手が６勝したと聞くと「６勝？マジ！」と驚きの声。それでも「昨日も望来騎手は３勝だから２日間で９勝ですね」。１７勝を挙げる自身を抜いて、一気にリーディングトップに躍り出た関西の若武者の動向（岩田望来騎手は１８勝）を、しっかりと把握していた。