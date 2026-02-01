巨人、米大リーグ・レッドソックスで活躍した上原浩治氏が１日、自身のＸを更新。ドジャース・大谷翔平がＷＢＣ日本代表で投手として登板しないことを発表したことを受け、「これはちょっと予想が変わってくるなぁ」とつづった。

この日朝、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演した上原氏は、１人だけ未発表となっているＷＢＣ日本代表の選手について「吉田正尚選手の状態を確かめているところなんだと思うですけどね。肩の状態が良ければ選ばれるんじゃないかと。これはハッキリしたところは、自分の意見ですが」と、前回大会で勝負強い打撃を披露して侍ジャパンの優勝に大きく貢献したレッドソックスの吉田と予想していた。

しかし、大谷が打者に専念するとの発表を聞き、「投手登録に入ってた大谷選手が投げないのなら、投手を１人入れるんじゃないのかな…。今朝のサンデーモーニングでは、吉田選手を予想したんだけどね。あと１人…誰が選ばれるんだろうか？？皆さんの予想は？？」と投手を選ぶのでは予想を変えていた。

上原氏は「サンデーモーニング」では、侍ジャパンの投手陣の顔ぶれについて、「選ばれし者ですから。そりゃいいですよ」と絶賛しつつも、「ただ先発がちょっと多いですよね。１５人中、１０人ぐらいが先発で選ばれているので、誰がどこで投げるのかが今後の課題の一つじゃないですかね」などと話していた。