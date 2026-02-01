NGT48が「アイドル体験会」を1日、新潟市のNGT48劇場で開催した。応募受け付け中の「6期生オーディション」に関連した企画で、オーディションと連動しての開催は今回が初になった。

事前告知ではメンバーの来場は予定されていなかったが、サプライズで6人が会場に現れた。キャプテン藤崎未夢（25）、西潟茉莉奈（30）、清司麗菜（24）、大塚七海（25）、北村優羽（21）、杉本萌（20）がステージに登場すると約100人の参加者からどよめきの声が上がった。西潟は「私たちが会場に入った時、泣いてくださる方もいて」と反応を喜んだ。

参加者は実際のステージ衣装を着用。グループのヘアメーク担当が髪形をアレンジし、プロのカメラマンによって撮影が行われた。メンバーが一緒に衣装や髪飾りを選び、撮影時には寄り添ってポーズをアドバイスをした。

待ち時間にはメンバーの方から積極的に話しかけた。杉本は「NGTが好きな子と話した。推しと同じ衣装を着ることにワクワクしていて、こちらとしてもすごくうれしい」。ミニトークショーも開催。質問コーナーでは、北村が学業とアイドル活動の両立についての問いに「私も普通の高校に通いながら活動した。楽屋でリポートをやったり。スタッフさんや学校の先生が支えてくれて、両立できた」と答えた。

この日はグループの拠点の新潟県内のほか、関東、関西などの県外、そして韓国から、12歳から19歳のオーディション参加対象年齢の女性が訪れた。大塚は「開始前、たくさんの方が並んでくださっていた。アイドル好きの女の子がいっぱいいると思うと、すごくうれしい」と話した。

オーディションの応募は8日が締め切り。大塚は「自分なりのアイドル像を持っている子が入ってくれたら」と期待した。西潟は「アイドルに憧れて来てくれると思うので、その憧れをNGT48で夢にしていきましょう」とオーディション参加をPRした。