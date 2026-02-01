チョーカーに指なし手袋…サレ妻×異世界漫画の衣装にK-POPのエッセンス「装飾は意味をなさないものこそ大切」【著者インタビュー】
数多くあるサレ妻作品のなかでも、サレ妻×異世界という組み合わせがユニークな漫画『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』（綾束乙：原作、酒井美羽：漫画/KADOKAWA）。作画を手がけたのは、『酒井美羽の少女まんが戦記』（酒井美羽/秋田書店）でも話題の恋愛漫画の名手・酒井美羽先生だ。
物語は、ヒロインが転生した先の世界でもクズ夫と夫婦になって虐げられてしまう、という過酷な設定。そんな彼女の前に現れたのは、夫とは対照的にやさしく紳士的な青年魔術師エルヴァンだった。エルヴァンから魔術指導とともに愛情をうけ、クズ夫と対決するヒロインだったが…。
--ヒロインはもちろん、青年魔術師のエルヴァンの衣装も素敵です。最近ハマっていらっしゃるK-POPカルチャーを参考にしているそうですね。
酒井美羽先生（以下、酒井）：エルヴァンは白髪の王子様のイメージがあったんですが、キャラクターを描いたら黒髪にしようという意見が出て。黒髪だったら黒いチョーカーにして鎖もたくさんつけちゃおうと。だんだんノってきて、いろいろつけました。
イケメンはチョーカーが似合うので、首輪やチョーカーはマストです。エルヴァンが太ももに巻いているベルトには剣をつけましたが、K-POPの衣装でよくつけている太もものベルトはおそらく機能的な意味はあまりないのでは。そこがいいですね。
--機能的な意味はなくとも、装飾そのものに心が動かされるんですね。
酒井：エルヴァンには王子様っぽさと戦う人っぽさも出したかったため、マントや指なし手袋もつけました。大きな意味はないし、むしろ戦うときに邪魔かもしれないけれど、装飾は意味をなさないものこそ大切だと思います。
--エルヴァンが登場したときの背景の花も素敵でした。薔薇が多かったようですが、こだわりがあるのでしょうか。
酒井：昔読んでいた少女漫画では、ヒロインや相手役が登場するとき、必ず花がいっぱい描かれていて。池田理代子先生の『ベルサイユのばら』もそうですね。だから自分も少女漫画の常識として、背後に花をつけています。八重の花が好きなので、薔薇はよく描きますね。
取材・文＝吉田あき