¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²¦¼Ô¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ëºÇÍÎÏ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬1Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤ËÅþÃå¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥óÉé¤±¤¬¤Ê¤¤21ºÐ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ëº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤éÆüËÜÀª¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ì¤Æ¸÷±É¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½Ö´Ö¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£ºòÇ¯12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ4²óÅ¾°Ê¾å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·×7ÅÙÀ®¸ù¡£±éµ»¹½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£