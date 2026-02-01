お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを発表したのを受け“地獄契約”に戦々恐々としていることを明かした。

田中は「ケンコバさんの結婚により、万が一ケンコバさんが離婚したら、僕も離婚しないといけない地獄契約がスタートしてしまった。破ったら14億円払わないといけない。震えて寝てる。カピバラ温泉の写真みて気持ちを落ち着かせてる」とつづり、カピバラが温泉に入る写真を投稿したもの。

田中とケンコバの“地獄契約”とは「ケンコバが結婚するまで田中は結婚してはいけない。ケンコバが彼女と別れたら相手も別れなくてはいけない。ケンコバが死ぬまで田中も死んではいけない」などで、違約金は“14億円”という。

23年1月に田中が一般女性との結婚を発表した際には「これでケンドーコバヤシさんとの、地獄契約違反をしてしまったので、ケンコバさんへの借金を返済できるよう、より一層仕事に取り組んで参ります。応援よろしくお願い申し上げます」とユーモアたっぷりにつづっていた。