“2児の母”テレ朝・堂真理子アナ、子どもの誕生日祝いに母が作ったスイーツ2品公開「お母様すごい」「プロの腕前」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが1月31日、自身のInstagramを更新。母親が作ってくれたというスイーツを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「彩りがめちゃくちゃ綺麗」母親が作った手作りスイーツ2品
堂は「今月は息子と娘の誕生日の月で、それぞれ15歳と12歳になりました。本当に早いです…」という報告とともに、「2人のお祝いにと、私の母がアップルパイとプリンを作ってくれました」と写真を投稿。きれいなきつね色に焼けた山盛りのアップルパイと、いちごの果肉が入ったソースがかかったプリンを披露しており「愛情たっっぷりで美味しかったです」と記している。
この投稿に「最高のプレゼント」「愛情ぎっしり詰まってる」「美味しそう」「彩りがめちゃくちゃ綺麗」「これは子どもたち喜びますね」「お母様すごい」「プロの腕前」といったコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
