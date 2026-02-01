元モー娘。久住小春「もっとハイトーンにしてみた」イメチェン姿公開「誰かと思った」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】元モーニング娘。で女優の久住小春が1月31日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「韓国アイドルみたい」雰囲気ガラリのハイトーンイメチェン
久住は「もっとハイトーンにしてみた 結局黒とハイトーンどっちがいい？？」とつづり、セルフショットを複数枚投稿。12月にダークヘアーからマロン系のハイトーンへとヘアカラーを変えていた久住だったが、今回はより明るいハイトーンカラーにイメージチェンジしている。
この投稿には「誰かと思った」「透明感すごい」「妖精みたい」「儚さが良い」「韓国アイドルみたい」「何色でも似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
