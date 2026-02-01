櫻坂46谷口愛季、美脚スラリの赤ニットワンピ＆フードコーデ「童話から出てきたみたい」「可愛さ限界突破」と反響
【モデルプレス＝2026/02/01】櫻坂46の谷口愛季が1月31日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のニットワンピースを身に着けたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳櫻坂46「ほぼ赤ずきんちゃん」美脚際立つミニ丈ニットコーデ
谷口は「13th Single京都リアルミート＆グリートありがとうございました！」とつづり、13thシングル「Unhappy birthday構文」発売記念イベントでのコーディネートを披露。ガーリーな赤のミニ丈のニットワンピースに同じくニットのバラクラバを身に着けており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿には、「可愛さ限界突破」「ほぼ赤ずきんちゃん」「透明感凄い」「童話から出てきたみたい」「色白だから赤が似合う」「脚が細くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
