TWICEやITZYの振り付けダンサー、悩殺ダンスでビーチを制圧【PHOTO】

ダンサーのリジョンが、海辺で華やかなダンスを披露し、自由な感性を表現した。

リジョンは1月31日、自身のSNSを通じて“because @zaralarsson says summer isnt over yet（ザラ・ラーソンが、夏はまだ終わっていないと言ったから）”という言葉とともに短い動画を公開した。

動画の中のリジョンは、海外の休養地の海を背景に、ビキニのトップスとジーンズを着用し、パワフルなダンスを披露した。キレのある動作の中に柔らかなウェーブを織り交ぜ、自身ならではのスタイルを表現したリジョンは、美しいプロポーションも際立ち、ビーチの主役として視線を集めた。

(写真=リジョンInstagram)

リジョンは1998年生まれ。K-POP界で最も注目を集める振付師兼ダンサーである。世界的なダンスクルー「Just Jerk」を経て、2021年のダンスサバイバル番組『ストリート・ウーマン・ファイター』で最年少リーダーとして脚光を浴びた。

振付提供先は多岐にわたり、TWICE『FANCY』やITZY『WANNABE』のほか、BLACKPINK、LISA、チョン・ソミなどのヒット曲を数多く手掛けている。

現在はアーティスト活動の傍ら、広告や番組出演など多方面でアイコンとして活躍中である。