OSAJIのオードトワレ新作、記憶を纏う3つの香りが誕生

敏感肌ブランドOSAJIから、香りと記憶をテーマにしたオードトワレの新作が登場。過去の経験や感情と静かに結びつき、今の自分を肯定しながら未来を選び取るための香りが揃います。曖昧でありながら確かな輪郭を持つフレグランスは、日常にそっと寄り添い、香りを通して自分自身と向き合う時間をもたらしてくれます。

記憶を辿る香りのコンセプト

今回のテーマは“記憶のアンソロジー”。香りが呼び覚ます感情や風景を、自分だけの作品集のように重ねていく発想から生まれました。

時間や空間を切り取る「前置詞」に着想を得て、香りを纏うことで自分らしさや関係性、気分のニュアンスを表現。

変わり続ける日々の中で、「今、ここにいる私」を肯定するためのフレグランスです。

個性で選ぶ3つのオードトワレ

「オサジオードトワレon」は、ベルガモットと国産ユズ果皮油の澄んだトップに、ブラックティーとジャスミンが広がる軽やかな香り。45mLで7,150円（税込）。

「オサジオードトワレby」は、マンダリングリーンとレザーの爽快さに、マグノリアやサフランが重なる奥行きある一本。同じく45mLで7,150円（税込）。

「オサジオードトワレbeside」は、梨や緑茶の瑞々しさと、北海道産ハマナス花エキスのやさしい甘さが調和。45mL、7,150円（税込）です。

オサジオードトワレ preposition second episode



価格：3,960円（税込）

各4.5mL×3種類（on/by/beside）

発売日:2026年3月11日（水）

香りで選ぶ、これからの私

OSAJIの新作オードトワレは、気分やシーンに合わせて自分を選び取るための存在。on、by、besideという前置詞のように、香りが日常の瞬間にそっと意味を添えてくれます。

トライアルサイズの「preposition secondepisode」は、各4.5mL×3種で3,960円（税込）。香りと記憶を重ねながら、未来へ進む自分に出会ってみてはいかがでしょうか♪