タレントの大沢あかねさん（40）が2月1日までにインスタグラムを更新。物置き部屋で撮ったという肩見せショットが注目を集めている。



【写真】「しっとりキメ込んできました」物置き部屋とは思えないショット

大沢さんはブラックのオフショルダーニットに、水玉柄の白色スカートを合わせたコーデ。艶のあるロングヘアでやわらかくほほ笑み、上品にポーズを決めており、「事務所の物置き部屋で撮影しているのを感じさせないくらいしっとりキメ込んできました」と説明した。



SNSでは「美人すぎんか」「決まってます」「写真集ほしい」「さすがカリスマ美女」「え？ 事務所の物置き部屋で撮影ですか、見えないところが凄いですね」「場所など関係ない」などのコメントがあった。



大沢さんは、1985年8月16日生まれ、大阪府出身。36歳から美容に目覚めたといい、2月2日には「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）を発売する。内容については、自身のインスタで「スキンケアや、ヘアメイク、ヘアケア、お気に入り美容施術など、この3年間美容沼にハマりしてきた事を一冊の本にしました」と紹介している。