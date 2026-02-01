【2026年2月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
1つ先の自分へ
・全体運
忙しさに加速がかかります。派生的に発展し、1つ進むと、そこから分岐して、2つ、3つとやるべきことが増えていくでしょう。結果、目の前の課題をこなすだけで手一杯になっていくことに。この山を越えたら、ちゃんとする……と思っても、別の流れがまた動くため、体力の限界まで働くことに。たまのお休みがあっても、一日寝つぶしてしまい、疲れが取れたのかどうかよく分からないまま、次の一週間に突入していくパターンへ。
さて、この悪循環、スパッと断ち切りましょう。大事なのは、日常を守ることです。自炊を増やす、湯船に浸かる、服を脱ぎ散らかさない、さくっと片づける、ゴミを捨てる、当たり前の繰り返しが余裕とツキを生むと心にとどめて。
・社交運
微妙なズレを感じそう。反応がキツい、興味がなさそう、グチが多くてうんざりするなど、人づきあいの悩みが生まれるでしょう。それ、低レベルな人に合わせ過ぎているせい。いい所があっても、気分よく過ごせないなら、距離を取りましょう。単独行動を増やせば、また新しい出会いも動きます。人への執着を捨てるのが、一番！ オフは、初めて行く場所、やることに幸運が。仕事は、出世や成功を目指しましょう。今の先、未来を意識して。
・恋愛運
恋も、つかみどころがなさそう。ムードが高まって関係を進めたのに、ピタッと連絡が途切れる的な体験をするでしょう。一期一会の精神で向き合って。深追いせず、放任で。忘れたころに戻ってくるので、大きく構えて。
ラッキーポイント……パープル、ブルゾン、ホットドック、ターミナル駅
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
