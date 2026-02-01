河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

写真拡大

ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景さんのFLASHデジタル写真集「河本景　気まぐれ、気まま、君しだい。」がリリースされました。

【写真】アイドルに転身した河本景さん

“けいえる”こと河本景さんがアイドルに転身！人気グラドル“まりちゅう”長澤茉里奈さんプロデュースするアイドル「Chuu♡Cute」に活躍の場を変えて初めてとなる完全ソログラビア。本作ではY2Kストリートファッションや可憐なワンピース水着姿のほか、王道キュートなチューブトップ水着＆パーカーコーデまで幅広く収録！　“けいえる”のさまざまな表情を楽しめる、魅力溢れた82Pでガチ恋確定です。

河本さんは『FLASH』（光文社）にも登場。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームです。インタビューでは今年の目標について話しています。

【河本景さんプロフィール】
かわもとけい　24歳　2001年9月22日生まれ　千葉県出身　T158　A型　趣味：映画鑑賞、読書、ダンス　特技：早口言葉、バレエ　2018年「女子高生ミスコン2018-2019」審査員特別賞を受賞。翌年『今日、好きになりました』（ABMEA）シリーズに出演。2025年7月から長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu♡Cute」のオリジナルメンバーとして活動を開始した。最新情報は、公式X（@k_keiel）、公式Instagram（@onkeikein）、公式TikTok（@onkeielel）