ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景さんのFLASHデジタル写真集「河本景 気まぐれ、気まま、君しだい。」がリリースされました。



【写真】アイドルに転身した河本景さん

“けいえる”こと河本景さんがアイドルに転身！人気グラドル“まりちゅう”長澤茉里奈さんプロデュースするアイドル「Chuu♡Cute」に活躍の場を変えて初めてとなる完全ソログラビア。本作ではY2Kストリートファッションや可憐なワンピース水着姿のほか、王道キュートなチューブトップ水着＆パーカーコーデまで幅広く収録！ “けいえる”のさまざまな表情を楽しめる、魅力溢れた82Pでガチ恋確定です。



河本さんは『FLASH』（光文社）にも登場。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームです。インタビューでは今年の目標について話しています。



【河本景さんプロフィール】

かわもとけい 24歳 2001年9月22日生まれ 千葉県出身 T158 A型 趣味：映画鑑賞、読書、ダンス 特技：早口言葉、バレエ 2018年「女子高生ミスコン2018-2019」審査員特別賞を受賞。翌年『今日、好きになりました』（ABMEA）シリーズに出演。2025年7月から長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu♡Cute」のオリジナルメンバーとして活動を開始した。最新情報は、公式X（@k_keiel）、公式Instagram（@onkeikein）、公式TikTok（@onkeielel）