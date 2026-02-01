【2026年2月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
手探りで正解を探り当てて
・全体運
簡単に言えば、読みが外れやすいのです。「きっと、こうなるだろう」がそうならない、ホメたつもりなのに怒らせてしまう、頑張ったけれど、そっちじゃなかった……的なことが起こりやすくなります。世の中の動き方が変わったせいもあるし、あなたが確認や同意を取る手間を惜しむせいでもあります。でも、「じゃあ、イチイチ聞くようにすればいいのか」というと、それはそれで、「自分で考えて」言われちゃってうまくいかないはず。
あなた自身はもちろん、身近な人とも「誰にも邪魔されず、マイペースでやりたい」「殻に閉じこもりたい」願望が高まっているのです。というわけで、ミスっても、「ごめん、すぐやり直すね！」の軽さと無敵さが最強となります。
・社交運
言葉の一人歩きや意味の取り違えなど、誤解が生まれやすいのです。ギクシャクしたら、即座に「そういう意味じゃない」と訂正しておいて。時間がたつと、先方も「心に余裕がなかった」「悪い方に考えちゃった」と考え直してくれるはず。第三者にグチや悪口を言うのは今月はなし。「説明が足らなかった」「タイミングを間違った」的な話をしておくと、うまく伝わってハッピーエンドに。気晴らしは、カラオケやバッティングセンターへ。
・恋愛運
恋は、出会いは多いけれど、タイミングが合いにくいみたい。いい感じになっても、変に間が空いてしまいそう。春になったら、夏になったら的な少し先の約束をして、気が向いたら回収に行くのがよさそう。縁談は良縁です。
ラッキーポイント……ネイビー、クールネック、ボストンバック、図書館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
