【2026年2月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
・全体運
軌道修正のタイミングです。ずっとガムシャラに頑張ってきたあなた。努力した分だけ、評価も成果も上がっていますが、ふと疑問が湧いてくるでしょう。何のために働いているのか、何をしたいのか、よくわからなくなるのです。働き方や生き方を変えていくとよさそう。家族やパートナーと過ごす時間を増やしたい、趣味や遊びを楽しみたい、もう一度学び直したいなど、自分の正直な気持ちに従いましょう。
また、一定の割合で「何もしたくない」人もいるはず。思う存分、寝る、思い切って少し休むのも、長い人生から見ると、有効な選択になるはず。レトロなスポット、昔ながらのやり方に惹かれる傾向も。伝統の担い手になるなど、第三の道も生まれそう。
・社交運
よきメンターに恵まれそう。さりげない一言が、未来を照らす光になったり、張りつめていた気持ちをすっとラクにしてくれたりするでしょう。分からないこと、一人で判断がつかないことがあったら、どんどん人に聞いてみましょう。有効なアドバイスや経験談をもらえそう。また、不義理解消にもよいタイミングです。久しぶりに集まる、会いに行く、連絡を取るなど、アクションを起こして。オフは、体と相談。無理をせずに、のんびりと。
・恋愛運
愛は、深いつながりが生まれる時。いろいろ語り合ったり、感動をシェアしたりすると、気持ちが近づいていくでしょう。定期的な外出先をシェアするのも有効です。狙い目は、初めて会ったのに、なぜか懐かしいタイプ。
ラッキーポイント……ライトグリーン、スカーフ、シャツコーデ、アートスペース
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
