¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¡×ÉðÅÄ¿¿¼£à³ä¤ì¤¿¥à¥Í¶ÚÆùá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¤è¤Ã¡ª¡×¡ÖÆùÂÎÈþ¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÈ¾¿È¥Ï¥À¥«¤Ç53ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÆùÂÎÈþÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£(53)¤¬¡¢°µ´¬¤Îà¶ÚÆù¥à¥¥à¥á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥¢¥àºÇÂçµé¤Î¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥³¡¦¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹2026¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Æú¤ä¸½ÃÏ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤·¤ÆÍ·±àÃÏ¤ÎÀä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥°¥¢¥à°¦¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶Ã°Û¤Î¥à¥¥à¥»Ñ¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤Ã¡¡¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¶»¶Ú¤¹¤²¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¤è¤Ã¡ª¡×¡ÖÆùÂÎÈþ¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼2Ç¯Ï¢Â³½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£