NEC佐野航大「移籍マーケット最終日のサプライズ候補」に？ 移籍精通記者ロマーノが投稿「現在交渉が進行中」
動きは、あるのか。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が２月１日、自身のXを更新。前日のAZ戦（３−１）でスーパーゴールを決めたNECの佐野航大について言及した。
「アヤックスがNECの佐野航大の獲得を検討中。移籍マーケット最終日のサプライズ候補として中盤の補強を狙う」
22歳俊英のステップアップはあるのか。ロマーノ氏は「クラブのプロジェクトの要と見なされる佐野の獲得に向け、現在交渉が進行中」と伝える。今後の動向に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾
