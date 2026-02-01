アヤックス移籍が噂される佐野。（C）Getty Images

写真拡大

　動きは、あるのか。

　移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が２月１日、自身のXを更新。前日のAZ戦（３−１）でスーパーゴールを決めたNECの佐野航大について言及した。
 
「アヤックスがNECの佐野航大の獲得を検討中。移籍マーケット最終日のサプライズ候補として中盤の補強を狙う」

　22歳俊英のステップアップはあるのか。ロマーノ氏は「クラブのプロジェクトの要と見なされる佐野の獲得に向け、現在交渉が進行中」と伝える。今後の動向に注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾

 