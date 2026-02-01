明石家さんま、長男・二千翔さん結婚式の裏側 もらった言葉明かす…「ちょっと泣きましたね」
お笑い芸人・明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演した。
【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
さんまは、笑福亭鶴瓶とともに登場し、長男・二千翔（にちか）さんの結婚式のエピソードを語った。結婚式には「出れないと思ってたんですよ。（大竹しのぶと）離婚もしてるし、二千翔の本当に父親でもないんで」と明かした。
「おめでとうだけ言っとこうか」と思っていたというが、二千翔さんから「どうしても来てほしい」「父親の場所でスピーチしてほしい」と依頼され、式に出席し、爆笑スピーチを披露。
鶴瓶が「うれしかったやろ？」と向けると、さんまは「ちょっと泣きましたね」としみじみ本音。「想像以上に感動いたしました」と振り返った。
