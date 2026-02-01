お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）池田直人（32）が1日、都内で、TOKYO FM月曜喋るズ「エフエムレインボー」（月曜午後8時）の番組初イベント「日曜会えるズ エフエムレンボー『1st DANCE』」を行った。

同イベント内で、動画企画の流れでニッポン放送への潜入を試みたジャンボ。「放送ブースまでは潜入できました」と“タレントパワー”を見せつけた。

同局の人気番組「オールナイトニッポン」のパーソナリティーのオファーが来たら、という質問に、ジャンボは「オールナイトニッポンから来ても跳ね返す！」と熱く語った。一方、池田は「こっちを残しつつできるなら…」と両立を希望した。

だが、ジャンボはそれを許さず、「それはダメだ！」とピシャリ。すると池田は「ダメなら（オールナイトニッポン）やらない」とし、「先に当ててくれるほうが愛情だと思う。（TOKYO FMは）キングオブコント前から当ててくれた」と一度は義理堅さをうかがわせた。

それでも、池田が両立を希望したことに納得のいかないジャンボは「心中だろう？ 心中って言えよ！」と池田に強要。最終的に池田は「でも、（放送の）時間帯違うから（両立できる）」と譲らなかった。