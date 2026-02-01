¡Ú¹Åç¡Û¥É¥é1Ž¥Ê¿ÀîÏ¡¡¢WBCÀï»Î¤Ë¡È¥À¥Ö¥ëÄï»ÒÆþ¤ê¡É ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌäŽ¢°ì¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤Ž£
¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡áÀçÂæÂç¡á¤¬£±Æü¡¢WBCÀï»Î¤Ë¡È¥À¥Ö¥ëÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤·¤¿¡£µÜºê¡¦ÆüÆî¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤éÀèÇÚ¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼ÁÌä¡£¤Þ¤º¤Ï17Ç¯¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î½©»³¤ËÆÍ·â¤·¡¢¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤Î¶Ë°Õ¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢3·î³«ºÅ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾®±à¤Ë¤ÏÂÇ·â¤Î¡Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤¿¡£¡Ö£±ÆüÌÜ¤«¤é½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢Áö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡Ö¿§¡¹¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç75¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥µ¥¯±Û¤¨¤Ï1ËÜ¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£ìÅÍß¤Ë³Ø¤Ó¡¢°ìÎ®¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë