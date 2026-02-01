新日本プロレス１日後楽園大会で行われた「ヤングライオン杯争奪トーナメント（ＹＬ杯）」決勝戦は、村島克哉（２５）が嘉藤匠馬（２３）を下し、優勝を飾った。

２０１９年９月の１２回大会以来６年４か月ぶりに開催されたＹＬ杯には６選手がエントリー。ともに２３年１１月デビューで、シードから決勝戦に駒を進めた２人は、一歩も譲らない意地の張り合いを展開した。

ドロップキックをキャッチして逆エビに捕獲した村島だったが、これをロープブレークで逃れられる。するとアバランシュホールドを切り返され、脇固めで反撃を許した。

それでも腕攻めを耐え抜き、フロントスープレックスで再逆転。なおも脇固めを狙う嘉藤にアバランシュホールドを決めると、最後は渾身の逆エビ固めでギブアップを奪ってみせた。

試合後のリング上では、付け人も務めた棚橋弘至社長から優勝トロフィーを渡され、歓喜の雄たけび。「今日は最高の気分だよ。ＹＬ杯優勝者ってことはよ、その先…。１・４東京ドームのバックステージでも言ったかもしれないけど、次は海外だ！ ＹＬ杯優勝したんだ、海外、海外、海外連れてけコルァァア！」と、次なるステップとして海外遠征を要望していた。