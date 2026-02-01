A東京が接戦を制し6連勝を達成…ロシターが19リバウンドでゴール下を死守

2月1日、TOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節第2戦が開催。アルバルク東京が富山グラウジーズと対戦し、70－69で競り勝った。A東京はこれで6連勝を飾り、通算成績を24勝11敗とした。

司令塔のテーブス海を欠くA東京は苦しい立ち上がりを強いられる。富山のヤニス・モランらにインサイドで得点を許し、第1クォーターを21－24で終えると、第2クォーターでも富山のペースを崩せず。39－48と9点のリードを許して試合を折り返した。

しかし後半、A東京は持ち前のディフェンスで反撃を開始する。第3クォーター、富山のオフェンスをわずか8得点に封じ込めると、セバスチャン・サイズやザック・バランスキーらの得点で猛追。62－56と逆転に成功して最終クォーターへ突入した。

第4クォーターは一転してロースコアの重苦しい展開となる。A東京のシュートが決まらず再び富山に逆転を許すが、試合残り2分45秒、安藤周人が値千金のバスカンを決めて68－67と再逆転に成功する。その後に1点差に詰め寄られたものの、ライアン・ロシターが勝負どころでリバウンドを死守。富山のラストポゼッションをしのぎ切り、わずか1点差で勝利をつかみ取った。

勝利したA東京は、ロシターが10得点に加え、驚異の19リバウンドを記録してゴール下を支配。サイズが14得点、安藤が11得点、マーカス・フォスターが11得点をマークし、主力不在の穴をチーム全員で埋めた。この勝利で上位3チームを2ゲーム差で追走する形となった。

一方の富山は、モランが24得点9リバウンド、トレイ・ケルが11得点8リバウンド7アシストと奮闘したが、後半の得点停滞が響き、金星を逃した。

■試合結果



アルバルク東京 70－69 富山グラウジーズ（@TOYOTA ARENA TOKYO）



A東京｜21｜18｜23｜ 8｜＝70



富 山｜24｜24｜ 8｜13｜＝69

【動画】A東京の安藤が逆転のアンドワン