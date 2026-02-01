米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆（25）が1月29日、自身のXを更新し、証明写真の撮影結果を公開した。投稿では「証明写真撮ったんです。これ、誰か直せますか？」とつづり、4枚組の顔写真を添えてファンに呼びかけた。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

公開された写真には、サイズ違いで並べられた証明写真が4枚収められており、正面を向いた硬めの表情が印象的。照明の反射や写り方のクセ、画面からのはみ出し具合も相まって、グラウンドで見せる躍動感とのギャップが際立っている。この投稿をきっかけにリプライ欄は一気に大喜利化し、AIを駆使した加工写真が殺到。女性化やアフロヘア、ロングヘア、グラビア風、キラキラカード風など、自由な発想の画像が次々と投稿され、大きな盛り上がりを見せていた。

【画像】証明写真4枚組を公開した村上（画像は村上宗隆公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「どうやったらこんなふうに映るのか？ 逆に、そのテクニックを教えて欲しい」「存在感とスラッガーとしての魅力が既存の枠に収まり切れてないので無理ですね」「そのままで全然OKだと思います！」「球界の至宝でも機械の気まぐれには勝てないのが証明写真の恐ろしさ」といった声が寄せられ、さらに自由すぎる発想が飛び交う画像が投稿される大喜利状態となっていた。