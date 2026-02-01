宮城県仙台市にある「アイスリンク仙台」が1日、公式サイトを更新。フィギュアスケート男子で五輪連覇を達成し、プロとして活動する羽生結弦さん（31)から新たに200万円の寄付を受けたことを報告した。

同サイトで「羽生結弦様は、いつも地元仙台を深く愛され、「アイスリンク仙台」のことをとても大切に思ってくださり、これまでも度々のご寄付を頂戴いたしておりますが、さらにこの度新たに多額のご寄付を頂戴いたしました。度重なるお心遣いに深く感謝申し上げる次第です」と報告。

羽生さんは練習拠点としていた同リンクへの寄付を続けており、今回、200万円を寄付。これまでの寄付総額は1億997万円1996円に到達したことを伝えた。

同リンクは「これからも羽生結弦様のご厚意にお応えし、皆様により快適に楽しんでいただけるよう、社員一同精一杯努力してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけていた。

SNSでは「オトコマエ過ぎる」「羽生結弦くんは本当に神様です」「尊い」などの声が相次いでいた。