俳優の木村拓哉（53）が1日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。事務所の後輩に「ちゃんとした大人になっている」と感心した。

この日のゲストは、2日に初の著書「アイドル経営者」（講談社）を発売する「SUPER EIGHT」の大倉忠義（40）。

木村は、大倉から「“最近お茶にはまっているって噂を聞いたので、これどうぞ”って言って、ちゃんと紙袋に入った、お茶をいただきまして」と明かし、「“ちゃんとした大人みたいなことやめてくれよ”って言ったら“いや、お邪魔するんで”という一言をいただいて」とやり取りを再現した。

大倉が「これまで後輩が来られた時？」と聞き、木村が「ないない！初！」と答えると「本当っすか？それは逆に、しないといけないですよね」とコメント。

木村は「ちゃんとした、こういう大人になっている人もいるんです」と感心し、大倉も「ありがとうございます」と言いながら、2人で笑った。

大倉は大手居酒屋チェーン「鳥貴族」の創業者である大倉忠司氏を父に持つ。なにわ男子やAぇ！groupら関西ジュニアのプロデュースを担当し、2組をデビューさせるなど敏腕プロデューサーぶりを発揮してきた。24年7月にはタレントのプロデュースや育成、新たなコンテンツ開発を目的とした新会社「J-pop Legacy」を設立した。

木村は「全然俺よりもしっかりしているなあ。凄いなあ、そのバランス感覚」と再び感心していた。

著書はアイドルと経営者、二つの視点から見た育成術などを約8カ月かけて書き上げたものとなっている。