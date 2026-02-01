三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（登坂広臣、38）が1日、千葉・幕張メッセで約4年のソロコンサートを行った。3日間公演の最終日で、最新ミニアルバムで共演した三浦大知（38）や先輩のTAKAHIRO（41）ら豪華ゲストと一夜限りのステージを展開した。

同じ道のりをたどり、公私ともに仲の良いTAKAHIROと歌い上げた「THE RED RAIN」。全20曲中17曲目にこの日一番ともいえる、耳をつんざくような大歓声が起こった。2人の声は重なり、歌い終えると充実した表情でハグを交わした。最後にはファンに向けて「皆さんは僕の宝物です」と愛を伝えた。

同公演は2024年に始動したプロジェクト「THE FUSION」の集大成。三浦だけではなく、BENI（39）や後輩グループの「PSYCHIC FEVER」なども登場した。プロジェクトと同名の先月発売のミニアルバムでは、山下智久（40）やSKY―HI（39）とも共作。「融合して一つの作品にするのでお互いを立てなければいけない。新しい経験ができたし、すごい勉強になった」と手応えを語る。

3日間公演は全て違う内容。計約6万人を動員し、計59曲を披露した。1日目は2018年開催のソロライブ、2日目は22年開催のリバイバル。「ファンの皆さんが当時を思い出したようなリアクションが返ってきて、共有できて懐かしい感じでした」と振り返った。

この日のステージにはグループでともに活動するNAOTO（42）はユニット「HONEST BOYZ」の一員で、ELLY（38）も「CB」名義でゲストとして駆けつけた。グループは15周年イヤーに突入し、4月には味の素スタジアム公演や夏には9度目のドームツアーなど精力的な活動を予定している。メンバーとの関係生を“熟練夫婦”と表現し「7人がずっと変わらずに同じ方向を向いているのは当たり前のようで当たり前じゃない。グループとしての結束力、力強いものを1年間届けていきたい」と意気込んだ。