王道から進化形まで“あんこスイーツ”大集合 「あんこ博覧会」来場者に聞いた“あんこ愛”
2月はチョコの季節ですが、今、別のスイーツも来ています。
そこで、デパートで「なぜ今、あんこなんですか？」と質問してみました。
東京・日本橋三越本店で行われている「あんこ博覧会」。
14日までの期間中、王道から進化系まで41ブランドが集結。
テーマは「Thank you Berry much」。
あんこの甘さを引き立てるイチゴなど、ベリー系フルーツとのコラボが楽しめます。
会場にいる人に「なぜ今、あんこなんですか？」と尋ねると「（Q.バレンタインがもうすぐ…）そうですよね、チョコレートよりあんこかなと思って。毎年こっちにしちゃう」「あんこが好きだから来ました」「昔からやっているのを知っていて、何回目だろう。3回目くらいです。毎年来ています」「20代後半なんですが、洋菓子より和菓子好きになってきた」「洋菓子より和菓子の方が少しヘルシー？体にいいイメージ」との答えが返ってきました。
和菓子は洋菓子に比べ、脂質が少ないとされています。
ただし、糖質は多いので食べ過ぎにはご用心。
豊島屋のいちごのあんやバターを包んだ「わっふるいちご」「わっふるあずきあん＋鳩サブレーバター」は、目の前で焼き上げられ、その場で食べられます。
「なか又」でも、メレンゲを使ったふわふわの生地で粒あんとバターを挟んだどら焼き「ふわふわわぬき あんバター」を出来たてで提供。
さらに、生ドーナツにイチゴのあんやホイップクリーム、求肥を挟んだ「薄墨羊羹 和生どーなつ苺大福」に、ラズベリーのあんをサンドしたせんべい「富士見堂 あんこ天米 木苺」など新感覚スイーツも。
バレンタイン、近頃はこういった選択肢もあるようです。