三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳのボーカルも務めるØＭＩ（３８）が１日、幕張メッセで約３年半ぶりとなるソロ公演「ØＭＩ ＬＩＶＥ ２０２６ 〜ＩＮＦＩＮＩＴＹ ＭＯＯＮ〜」の最終日を迎えた。

２０２４年に始まったプジェクト「ＴＨＥ ＦＵＳＩＯＮ」を通して感じてきた無限の可能性３日間で表現。１日目、２日目は過去のライブを現代版に復刻させた。「いつもと違う空気感が流れてた」と振り返ったが、最終日となったこの日は、「ＴＨＥ ＦＵＳＩＯＮ」をテーマに、２万人の前でクールなパフォーマンスを見せた。

赤色のファーをまとい登場すると、先月２８日に発売したばかりの新曲「ＴＨＥ ＦＵＳＩＯＮ」を初披露。ド派手な開幕にファンの熱も最高潮になった。

一夜限りのスペシャルコラボレーションも次々と実現した。同じ「三代目―」で活動するＣＢ（ＥＬＬＹ）とは、「ＬＵＸＥ」を披露。三浦大知とは「ＴＯ ｂｅ ｆｅａｔ．三浦大知」を熱唱。冒頭では三浦がアカペラを披露、その後は２人の美声でハーモニーを響かせた。

事務所の先輩であるＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯが登場すると、今日一番の大歓声。映画「ＨＩＧＨ＆ＬＯＷ ＴＨＥ ＲＥＤ ＲＡＩＮ」の劇中歌「ＴＨＥ ＲＥＤ ＲＡＩＮ」を息ぴったりに歌い上げた。

全７組との息つく間もないコラボの連続で魅了。ØＭＩも「本当にリスペクトする仲間、そして後輩、先輩、みんなが来てくれて、彩られたんじゃないかなと思います」と感謝した。続けて「愛されているなと実感しました」と笑顔。２時間半で全２０曲を歌い、集まったファンを熱狂させた。

アフターパーティーでは、自身初のソロファンクラブイベントツアー「ØＭＩ ＭＯＯＮ ＮＩＧＨＴ ２０２６ “Øｔｏ３”」を１０都市で開催することをサプライズで発表。「ファンの皆さんと楽しくコミュニケーションを取って、感謝を伝えていくツアーにしたい」と意気込んだ。