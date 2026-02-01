今から買い足すならこっちかも！【ユニクロ】40・50代コーデに合う♡「バッグ & シューズ」

いつものコーデをもう一段おしゃれに見せたいときは、小物に注目！ バッグやシューズに変化をつけるだけで、印象が変わるかも。そこで今回は、大人のカジュアルコーデを提案する@ko.wearさんが選んだ【ユニクロ】の「バッグ & シューズ」をご紹介します。大人コーデに馴染みつつセンスよく見えそうなので、ぜひチェックしてみて。

毎日でも持ちたくなりそうな優秀バッグ

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

キュッと開口部を絞れるドロストデザインのバッグは、絞らずトートバッグとしても使用可能です。大人も持ちやすいシンプルデザインで、ショルダーバッグとしても使えるため、シーンに応じた使い分けができそう。小雨程度ならはじく撥水機能付きも優秀ポイント。

クラシカルな足元でコーデに差をつける

【ユニクロ】「レースアップシューズ」\3,990（税込・セール価格）

ボリューム感のあるフラットタイプのレースアップシューズは、トレンド感がありスタイルアップ効果も期待できそう。艶のあるさりげない存在感で、センスよく足元を演出したい大人女性にもおすすめです。公式サイトによると「丸みを帯びたつま先にして圧迫を感じにくいはき心地」なのだとか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

