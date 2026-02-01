早生まれだから仕方ない？「どうせ無理」が口癖だった5歳息子。自転車の練習で見せた『成長』に感激！

これは筆者自身の体験です。

何事にもすぐに「できない」と諦めがちだった5歳の息子。そんな姿に私も少し諦めかけていましたが、夫のある提案をきっかけに、息子が自信をつけて変わっていった出来事をご紹介します。

すぐに「どうせ無理」と言っていた息子

5歳の息子は、何かを始めてもすぐに「どうせできないし、もういいや」と諦めてしまうことが多く、私はその姿を見るたびに「この子の性格なのかな」と、少し諦めかけていました。

息子は3月生まれの早生まれということもあり、「周りの子に比べて成長がゆっくりなのは仕方ないこと」と、私自身が勝手に納得しようとしていたのかもしれません。

父親の一言で始まったチャレンジ

そんなある日、夫が私にこう言ってきました。



「息子に自信をつけさせたい。何か一緒に頑張れることを見つけよう」



ちょうどその頃、息子は自転車の練習をしていたので、夫は「自転車に乗れるようになったら、自信になるかも」と提案。

正直、私は「嫌がるだろうな」と思っていましたが、夫は息子を毎日のように外に連れ出し、根気よく練習に付き合いました。

最初は嫌々だった息子も、少しずつバランスを取れるようになり、ある日突然すっと1人でこげるようになったのです。