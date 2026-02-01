男子ゴルフで日米ツアー通算１３勝を挙げ、２４年パリ五輪男子日本代表監督の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）が１日、東京・渋谷区のゴルフショップ「ダブルイーグル恵比寿店」でトークショーを行った。

国内外で活躍してきた丸山は、ウェアへの強いこだわりを明かした。「若い頃は丸山もトガっていて、『１回写真を撮られた服は着られないな〜』なんて言ってた。３６５日プレーするなら、上から下まで新しい服を着てた。ポロシャツは年間３００枚、パンツは年間１５０〜２００着、シューズは年間７０〜１００足くらいあった」。常にファンに見られるプロゴルファーとしての意識は高く、「９０年代はジャンボ尾崎さんを筆頭に、ゴルフウェアは舞台衣装ということでこだわってる選手が多かった」と振り返った。

勝負カラーは「ブルー」で統一し、米ツアーでも丸山のファッションが注目され「ＰＧＡのベストドレッサー賞は１位を２回取りました」と満面の笑み。米ツアー８２勝のスーパースター、タイガー・ウッズも興味津々だったという。「タイガーがシルバーやベージュ、黒、紺のウェアを着てたけど、これは僕のマネをしていた。『マル、何色がいいの？』『何で合わせてる？』と毎回聞きに来た。帽子も僕のマネしてベージュをかぶるようになった」と逸話を披露した。

こだわりはウェアだけでなく、グローブへの思い入れも強い。「牛の喉の部分の革で手縫いしたものを年間１０００枚使ってた。ちょっとでもズレてきたら使わない。伸びるのが嫌いで、常にピタピタのを使っていた。サイズはちっちゃくて、２１センチです」と参加者を驚かせた。

一方で、昨年１２月２３日に死去した尾崎将司さん（享年７８）のグローブ事情についても語った。「ジャンボさんはガバガバが好きだった。靴もガバガバでポンっと脱いでいて、『俺はガバガバが好きなんだよ』と。なぜか聞いたら『野球のグローブはピッタリはないだろ？ 圧迫されるのが嫌だ』と言っていた」と明かし、「世界の青木（功）は真逆で、ピチピチです」と笑わせた。