Zeddの音楽と完全シンクロ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、世界的DJ/プロデューサー「Zedd（ゼッド）」との初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX〜』が期間限定で開催されます。
2026年1月30日(金)から8月17日(月)までの期間、パークの人気屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』が、Zeddの完全監修により、音に乗り、心が解き放たれる特別なアトラクションとして登場します。
今回は、オープン前日に行われたプレスプレビューに登場したZedd本人のコメントや、同時発表されたオリジナル・サウンドトラック情報を含めて詳しく紹介します。
開催期間：2026年1月30日(金)〜8月17日(月)
場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド
アトラクション形式：コースター
『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX〜』は、Zeddがこのライドのために制作した「Zedd オリジナルリミックス」が大音量で響き渡る中、ライドの動きとEDMの圧倒的なビートが完全にシンクロする“新音楽体験”が特徴です。
色鮮やかな光やミラーボールのようなきらめき、そしてZeddのライブ演出チームと共に手がけたLED映像など、細部までこだわった新演出で、今だけの幻想的な宇宙空間が出現します。
Zedd本人がサプライズ来場！「感情を解放して自由に歌って！」
オープンを翌日に控えた2026年1月29日（木）、プレスプレビューが開催され、本アトラクションをプロデュースしたZeddが実際にパークに来場！
一足早くライドを体験し、その興奮を語りました。
日本の皆さん、こんにちは、Zeddです。
今日、僕も実際にライドに乗ってみて、本当に素晴らしい体験でした。約1年をかけて、この特別なプロジェクトに取り組んできました。
本当に大好きなライドに仕上がったと思っています。
ライドを実際に体験してみて、本当に素晴らしくてかっこよくて、夢が叶った気分です。
このライドでこだわったのは、RIDE THE BEAT！
ビートに乗るライドにすることです。
皆さんも、ぜひこのライドを楽しんで、感情を解放して自由に歌って、コンサートやクラブのように音楽を楽しんでほしいです。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンを公言するZedd本人も「夢が叶った」と語るほどの完成度。
「ライドが上昇するときは音楽もアガり、急降下する時はビートもドロップする」という、まさに“RIDE THE BEAT”な体験が待っています。
Zeddオリジナルリミックスとライドの完全シンクロ
＜搭載楽曲（Zedd オリジナルリミックス）＞Break Free (feat.Zedd)Clarity (feat.Foxes)Beautiful Now (feat.Jon Bellion)
アトラクションでは、以下の世界的メガヒット曲の数々が、ライドの動きとシンクロし、“音に乗る体験”を実現します。
暗闇を疾走しながらも、音楽がガイドになってライドの動きを感じられるよう計算し尽くされたリミックスです。
待ち列からフェス気分！「キューライン音楽体験」
コースターに搭乗する前の待ち列（キューライン）もZeddが監修。
Zeddが今回のために作成したスペシャルメドレーを含む25曲のプレイリストに加え、
本人出演のスペシャルムービー、リニューアルしたライティング演出などが楽しめます。
乗車前からコンサートやクラブのような最高の音楽体験で、気分を最高潮に高めることができます。
『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜 - オリジナル・サウンドトラック』発売決定
発売日：2026年2月20日（金）
価格：3,080円（税込）
タイトル：Zedd『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜 - オリジナル・サウンドトラック』
＜収録内容・特典＞
収録楽曲：
・スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜
・スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD WAITING LINE REMIX〜
封入特典：
・チケットホルダー
・メモリアル・チケット
・メモリアル・VIP パス（ステッカー）
『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX〜』の開催を記念して、ライドおよび待ち列で流れるリミックス音源を収録したCDの発売が決定しました。
アトラクションでの“新音楽体験”を自宅でも楽しめるだけでなく、豪華特典も付いたファン垂涎のアイテムです。
「音楽を聴いてノるのは恥ずかしい」という人でも、このライドなら周りの目を気にせず思いっきり没入できると担当者も太鼓判を押すアトラクション。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ~CLUB ZEDD REMIX〜』の紹介でした。
