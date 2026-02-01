ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

世界中で驚異的ヒットを記録する「呪術廻戦」が、2022年の初コラボレーションに続き、待望の再登場を果たします。

今回は、完全新作のオリジナルストーリーで展開されるシアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』を徹底紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』

開催期間：2026年1月30日(金)〜2026年8月18日(火)

開催場所：シネマ 4-D シアター

アトラクション形式：シアター・ショー

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』は、大迫力の3D映像と、振動・水しぶきなどの特殊効果（4-Dエフェクト）が融合し、作品の世界に全身で没入できるシアター型アトラクション。

最大の注目ポイントは、完全新作オリジナル・ストーリーであること。

お馴染みの「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」に加え、高専時代の「五条悟」と「夏油傑」が登場し、時を超えた共闘を目の当たりにすることができます。

物語の舞台は、失踪者が相次ぐという不気味な“古びた洋館”。

ゲストは、呪術師の任務をサポートする「新人補助監督」として、虎杖、伏黒、釘崎ら呪術高専東京校1年生たちと一緒にこの場所の探索任務に挑みます。

不穏な空気が漂う館内で、突如として発生する激しい戦闘。

襲い来る巨大な呪霊に立ち向かう虎杖たちの前に、なんと高専時代の五条と夏油が現れます。

なぜ彼らがここに？ 過去と現在が交差する謎とは？

呪術師たちの術式が発動するたびに、風圧や振動が客席を襲い、まるで自分もその場で戦っているかのような“呪力”の衝撃を全身で感じることができます。

虎杖たち1年ズの活躍と、最強のふたりの“青い春”が交錯する、パークだけの完全新作ストーリー。

圧倒的な臨場感で呪術戦のど真ん中に飛び込む『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』は、2026年8月18日（火）までの期間限定開催です。

