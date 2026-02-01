お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）にゲスト出演し、国民的アスリートとの約束について語った。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳徹子がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

番組には、落語家の笑福亭鶴瓶とともに登場。先にゲストとして来ていた、タレント浅田舞（37）フィギュアスケート女子バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（35）の姉妹と共演する形になった。

黒柳から「さんまさんと鶴瓶さんは、真央ちゃんと舞ちゃんの凄いファンだってうかがいました」と振られた。

さんまは「真央ちゃんなんか、かわいそうになってきて。国を背負いすぎて、“真央ちゃんは天使だ”みたいな、な？迷惑やったろうけどな」と真央に問いかけ。「つらいやん。人間が天使にされるって。その立場にいたんで、いつも言ってました」とも話し、真央が背負っていたプレッシャーに同情した。

すると、黒柳からは「真央さんと番組（で共演）の時、“全財産をあげる”っておっしゃったんですって？」と問われた。

「…言いました？」。とぼけるさんまに、真央は「まだいただいてないです」とジョークまじりに催促。スタジオは笑いに包まれた。

さんまは「結婚しなきゃいけないねんで？」と返答。「あの時に、真央ちゃんを救えるのは、俺だけやと思ってしまった、ホンマに。全財産あげるから、彼女のそばにいてあげたい」と、約束の真意を明かしていた。

さらに「黒柳さんからも“一緒に住む”とおっしゃっていただいているから…」と、もう一つの約束を口に。黒柳も「指輪をいただいたんですよ。これをいただいたからには、ご一緒に住むのも私は構いませんよ。いいですよ」と、まんざらでもない様子だった。