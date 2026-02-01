三代目 J SOUL BROTHERSのøMI（38）が1日、千葉・幕張メッセで3年半ぶりのソロ公演øMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜 Day3：FINAL NIGHT 〜THE FUSION〜」を開催した。

3日間で6万人を動員した大規模ライブで、30日と31日は過去のツアーの再現ライブを実施。この日は24年に始動し、SKY−HIや山下智久、BTSのSUGAなど、さまざまなアーティストとコラボしたソロプロジェクト「THE FUSION」で誕生した楽曲を中心に、全20曲を歌唱。2万人のファンを魅了し、「やればできるもんですね、1人で3日間」と自画自賛。続けて「毎日2万人来てくださって、背中を押していただきました。愛されているな…と実感しています」と感謝した。

華やかなゲストとの“FUSION”に、会場が沸き立った。この日はEXILE TAKAHIRO（41）や、三代目のメンバーでもあるEXILE NAOTO（42）とCB（三代目 J SOUL BROTHERS、ELLY＝38）、三浦大知（38）らがサプライズゲストとして登場し、ともに歌唱した。

サプライズの連続に会場は大歓声に包まれ、「リスペクトする仲間に来てもらって、ステージが彩られた。これまでの活動でいろんな方と声を重ねてきて、それをこのステージに集結させて表現できた」とうなずいた。豪華アーティストとの融合を糧に、「またMATE（ファンの総称）と向き合っていきます」と宣言した。【野見山拓樹】