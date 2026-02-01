三代目 J SOUL BROTHERSのøMI（38）が1日、千葉・幕張メッセで約4年ぶりのソロ公演「øMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜 Day3：FINAL NIGHT 〜THE FUSION〜」を開催した。

24年に始まった、さまざまなアーティストとコラボするソロプロジェクト「THE FUSION」を通じ、新たに誕生したプロジェクト「INFINITY MOON」を、3日間かけてステージで表現。1月30日は18年に開催したツアー「FULL MOON」を、31日は22年のツアー「ANSWER…」の再現ライブを行い、この日はEXILE TAKAHIRO（41）や、三代目のメンバーのNAOTO（42）とELLY（38）、三浦大知（38）ら豪華ゲストがサプライズ出演し、2万人のファンを熱狂させた。

寒さが続く中、会場で販売した「øMI特製豚汁」が大好評となった。SNSでも話題となり、「今日も朝5時半から並んでいたらしいですね。（好評ぶりに）僕が一番困惑していますよ」と苦笑い。この日はあまりの列の長さから、開店前に完売が通知されたといい、「こんなに早く豚汁って売り切れるんですね。一同驚いています」と明かした。

それでも「それだけファンの人の熱量があって、本当にびっくりしています」と“爆売れ”ぶりを喜び、「なんかビジネスの匂いがしますね。ちょっと会社と相談します」とにやり。場外での盛り上がりにも好感触だった。【野見山拓樹】