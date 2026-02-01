今や一番売れてる「カローラ」がコレ！

国際的なベーシックモデルとして長年トヨタを支えてきた「カローラ」のなかで、今や最も売れているバリエーションがSUVの「カローラクロス」です。近年の実績では、カローラ全シリーズの販売台数のうち約半分を占めています。2025年5月には一部改良を行いましたが、最新バージョンはどのような進化を遂げたのでしょうか。

今回の改良で一番わかりやすく変わった点は、やはり外観のデザインでしょう。ほかのトヨタ車でも採用されているボディ一体型のフロントグリルを採用したほか、ヘッドライトも意匠が変更され、都会的なイメージを強めました。また、今回試乗した上級モデルの「Z」グレードでは、ホイールも新デザインに改められています。

また、グレード体系も大きく変わりました。今回の改良で日本向けモデルからは純エンジン車が消え、ハイブリッド仕様のみのラインナップに。また、スポーツグレードの「GR SPORT」が新たに追加されました。

走行性能に関しては、電気式4WD「E-Four」車に新しい走行モードの「SNOW EXTRA」が追加されました。従来のE-Four車は発進時や旋回時、あるいはスリップ時などのみ後輪が駆動していましたが、SNOW EXTRAモードではフルタイムで後輪が駆動することで、走行安定性を高めます。

そして、国内初採用の装備として話題となったのが「シグナルロードプロジェクション」です。これはウインカー作動時に、車体前方の路面に向けて矢印マークを標示するもの。見通しの悪い交差点などで、歩行者などから早期に車両を発見してもらうのに役立つアイテムです。

前席周りに“意外な欠点”？

まず乗り込んで意外だと思ったのは、フロントシート周りの収納の少なさです。これはカローラクロスに限った話ではなく、基本的に同一デザインのインパネを採用しているカローラシリーズ全車に言えることなのですが、同クラスの国産SUV並みに小物入れや収納が充実すれば、より便利になるのではと感じました。



試乗モデルは1.8Lエンジンとモーターを搭載する「Z」グレード（西川昇吾撮影）



一方、インテリア関連の快適装備はとても充実しています。特にシートにはヒーターだけでなく、このクラスでは珍しいベンチレーション機能も備わっています。また、冬の時期にはありがたいステアリングヒーターも装備されています。

そのほか、各種の操作系には物理スイッチが多用されており、直感的に操作しやすいのが好印象でした。今回の試乗車の価格は、各種のオプション装備を含めても382万2700円（税込み）。これほど装備が充実していて、本体価格が400万円を切るのはバーゲンプライスと言えます。

乗り心地の良さが「運転の楽しさ」も生んでいる！

カローラクロスは全幅1825mmとやや大柄なサイズですが、いざ走行を始めるとボディの大きさはそれほど感じず、運転しやすい印象でした。ボンネットの見え方や、ミラーに映るボディ形状から車両感覚は掴みやすく、狭い道でも不安になることはありません。これなら多くの人が運転しやすいと感じられるでしょう。

また、ハイブリッド車なので静粛性の高さには期待していましたが、それ以上に驚いたのは乗り心地の良さです。サスペンションがしっかり動いていることで、常にタイヤが地面を掴んでいる感触があります。

サスペンションの仕上げの良さは、快適性だけでなく“運転の楽しさ”も生み出しています。特に、旋回時に不足しがちな内輪の接地感が高いのは好印象。ドライバーに伝わる情報量が多く、意外にもクルマとの対話が楽しめる乗り味でした。

なお、運転の楽しさも魅力といえる新カローラクロスですが、ラインナップには前述のとおり、「Z」グレードよりもスポーツ指向の「GR SPORT」が存在します。こちらは同車で唯一の排気量2L（他グレードは1.8L）エンジン＋モーターのパワートレインを持ち、足回りやエアロパーツにも専用品を採用。価格は389万5000円（税込み）からとなっています。