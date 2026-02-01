【2026年2月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
再起動をかける
・全体運
運気は、大きく変わっていきます。理想主義の海王星と現実主義の土星がこれからのおひつじ座さんをけん引していくでしょう。このため、脳内会議は活発になるはず。「やりたい」「無理でしょ」「でも、やりたい」「ワガママ言わない」「だって、やりたいよ？」「仕方ないな、じゃあ、どうすると実現するか一緒に考えよう」的なプロセスを踏んで、無邪気なあなたと経験豊富なあなたがタッグを組んでいくのです。なんだか楽しい時間が始まる予感がしませんか？ ワクワクする方向へ、夢を広げていきましょう。
そして、コツコツと努力を重ねていくのです。遠い道のりのような気がしても、プロセスも楽しいはず。人生をリスタートしていきましょう。
・社交運
人気が高まり、期待が集まります。誰かを喜ばせたり、楽しませたり、人の役に立てたりすることがあなたの幸せにつながっていくため、ニーズに応えていきましょう。ただ、安請け合いをしてしまうと、信じられないほど寄りかかられてしまうため、「ここまではやる」と線引きをしたり、対価をもらったりして、損をしない仕組みを作りましょう。オフは、小さな春を探しに行く旅がオススメ。もちろん、長期計画スタートも有望、大有望です。
・恋愛運
恋は、引きが強くなります。マッチングで「お！」と思える人と出会えたり、紹介でアタリを引いたりするでしょう。経済感覚が似ている人ならば、堅実な交際に発展していくはず。デート、接近は、バレンタインを口実に。
ラッキーポイント……ブルー、水玉模様、ドライフルーツ、海岸線
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）自分軸で
再起動をかける
・全体運
運気は、大きく変わっていきます。理想主義の海王星と現実主義の土星がこれからのおひつじ座さんをけん引していくでしょう。このため、脳内会議は活発になるはず。「やりたい」「無理でしょ」「でも、やりたい」「ワガママ言わない」「だって、やりたいよ？」「仕方ないな、じゃあ、どうすると実現するか一緒に考えよう」的なプロセスを踏んで、無邪気なあなたと経験豊富なあなたがタッグを組んでいくのです。なんだか楽しい時間が始まる予感がしませんか？ ワクワクする方向へ、夢を広げていきましょう。
・社交運
人気が高まり、期待が集まります。誰かを喜ばせたり、楽しませたり、人の役に立てたりすることがあなたの幸せにつながっていくため、ニーズに応えていきましょう。ただ、安請け合いをしてしまうと、信じられないほど寄りかかられてしまうため、「ここまではやる」と線引きをしたり、対価をもらったりして、損をしない仕組みを作りましょう。オフは、小さな春を探しに行く旅がオススメ。もちろん、長期計画スタートも有望、大有望です。
・恋愛運
恋は、引きが強くなります。マッチングで「お！」と思える人と出会えたり、紹介でアタリを引いたりするでしょう。経済感覚が似ている人ならば、堅実な交際に発展していくはず。デート、接近は、バレンタインを口実に。
ラッキーポイント……ブルー、水玉模様、ドライフルーツ、海岸線
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)