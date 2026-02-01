【2026年2月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
新しい世界へ
・全体運
やるべきことが多くて、息切れしそう。きっとご自身でも感じていると思いますが、少々キャパオーバーです。でも、とりあえず、やるしかないし、やればできるし、できて当たり前と思われているため、ここは、踏ん張っていきましょう。中旬以降、状況は一段落して、ラクになっていくはず。そこから心境が変化していくことに。何かを始めたい、自分の居場所を持ちたい、消極的ながら、意識が外に向かっていきます。
少しアンテナを張ってみると、「へえ」とか、「ふーん」と心に引っかかってくる何かに出会えるはず。まずは、体験や見学で、様子を見に行くのです。集まる人との相性、方向性を見極め、サードプレイスと生きがいを見つけにいきましょう。
・社交運
及第点。ソツなくこなせるでしょう。ただ、その分、孤独も感じやすいはず。表面的な付き合い、つかず離れずの距離で、深く触れ合う実感が持てないのです。かといって、家族や旧友と話しても、今のあなたのリアルを理解しきれないみたい。つまり、人間関係も過渡期に差し掛かったということ。新しいつながりを求めて、出かけてみましょう。趣味の集まり、勉強会で意気投合する人と出会えそう。仕事、遊びは分担を決めるとスムーズ。
・恋愛運
恋未満で、決め手に欠けそう。難しいことは考えずに、会って楽しい、連絡をもらうとウキッとするなら、気楽に付き合っていきましょう。新しい関係は、二度三度話すうちに動きそう。カップルは、共通の趣味を楽しんで。
ラッキーポイント……カーキ、アシメントリー、アイデア文具、ミニシアター
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
