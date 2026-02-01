【2026年2月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年2月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
場と流れを読んで
・全体運
自分で自分の道を切り開く積極性と人に寄り添っていく協調性が求められています。前半は、ちょっと煮え切らないムードなので、あえて強く出るといいでしょう。「こうしませんか？」的な同意を求めつつのリードが場の空気に合っていて、賛同を得られるでしょう。“提案”や“口火を切る役”を引き受けるのです。
ここでのポイントは、持論に執着しないこと。あなたのアイデアがたたき台になって、全く違う方向に話が進んだとしても、「有意義でした」とニコニコして和ませて。すると、参加者全員が「ふたご座さんがいてよかった」と共通認識を抱くことに。世代や感性の違いで、話が通じ合わない人たちの間に入って通訳を買って出るのも、オススメです。
・社交運
前半、ヤル気や前向きさ、物事に対するポジティブさを存分に披露しておくと、後半、新しい動きが生まれるでしょう。抜てきやスカウトの声がかかって、今後のあなたの活躍のフィールドが変わっていくことに。誘いに乗って、新しい世界へ飛び出していきましょう。また、傾聴もテーマになります。話を遮らずに、「それから？」「で、どうなったんですか？」的に促して。役立つ話を聞けるし、深くつながれるはず。オフは、ソロ活が充実。
・恋愛運
恋は、刺激がカギになるでしょう。鋭い指摘、深い考察、センスのある会話に取り込まれていくことに。色っぽさよりも、話していて面白いかどうかが決め手になりそう。デートも、知的好奇心をくすぐる博物館などへ。
ラッキーポイント……ブラック、ジャケット、革製品、城下町
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
