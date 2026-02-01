2026年2月2日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
体裁を気にして何もできないかも。あるがままで勝負を。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人を無条件に信用しないように。裏切られる可能性も……。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
群れるよりも、一人気ままに行動すると運気安泰の日に。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
何か忘れていることがありそう。ちゃんと思い出してみて。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
早口や冗談は控えると◎。落ち着いた言動が周囲から尊敬を集めそう。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
取り越し苦労が心のブレーキに。でもやらないと後悔するかも。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
感受性がナイーブに。ささいな変化は気にしないようにして。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
妥協は後悔を呼ぶだけ。納得がいくまで頑張り抜くこと。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
小旅行が吉。普段は乗らない電車に乗るだけでも幸福に。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
浪費すらも楽しめそう。多めに上限額を決めて買い物を！
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
強気な言動が幸運を呼ぶ日。やったもの勝ちの心意気で！
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ツキに恵まれる日。正攻法でいけば難問も見事クリアできるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)