今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月2日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


体裁を気にして何もできないかも。あるがままで勝負を。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


人を無条件に信用しないように。裏切られる可能性も……。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


群れるよりも、一人気ままに行動すると運気安泰の日に。

9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


何か忘れていることがありそう。ちゃんと思い出してみて。

8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


早口や冗談は控えると◎。落ち着いた言動が周囲から尊敬を集めそう。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


取り越し苦労が心のブレーキに。でもやらないと後悔するかも。

6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


感受性がナイーブに。ささいな変化は気にしないようにして。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


妥協は後悔を呼ぶだけ。納得がいくまで頑張り抜くこと。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


小旅行が吉。普段は乗らない電車に乗るだけでも幸福に。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


浪費すらも楽しめそう。多めに上限額を決めて買い物を！

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


強気な言動が幸運を呼ぶ日。やったもの勝ちの心意気で！

1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


ツキに恵まれる日。正攻法でいけば難問も見事クリアできるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)