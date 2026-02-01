お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは1月30日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山本圭壱さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは1月30日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露しました。

「愛娘が可愛くて仕方ない山さん」

山本さんは「撮影はもちろん未姫さん　パシャリされました　ウフフ」とつづり、娘とのツーショットが連続して出てくる1本の動画を投稿。山本さんは満面の笑みで、公園の遊具に乗った娘に寄り添ったり、話し掛けたり、キスをしそうな距離で顔を近づけたりしています。

愛情たっぷりのカットが満載です。娘のかわいさと、山本さんの幸せそうな表情を見ているだけで、ほっこりするほのぼのとした動画に仕上がっています。

ファンからは、「山さんめっちゃ嬉しそう」「こちらまで笑顔になれました」「にこちゃんと山さんの笑顔でこちらも幸せ〜〜」「可愛いにこちゃんとパパの笑顔、最高です！」「にっこりニコニコのけいちょんから幸せが溢れてますね」「もうかわいいの渋滞！」「けいちょんの笑顔めっちゃ素敵」「未姫さんとにこちゃんの笑い声が聞こえてきそうですね」と、絶賛の声が集まりました。

娘とのダンスショット披露

23日には「いろいろ流れてきたのでやってみたら　こうなった」と、ダンスをする山本さんと大喜びの娘の動画を公開していた山本さん。ファンからは、「最高ですね」「かわいい観客」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)