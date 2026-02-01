「撮影はもちろん未姫さん」山本圭壱、娘とのツーショット公開「めっちゃ嬉しそう」「幸せが溢れてますね」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんは1月30日、自身のInstagramを更新。娘とのツーショットを披露しました。
【写真】山本圭壱＆娘のツーショット
愛情たっぷりのカットが満載です。娘のかわいさと、山本さんの幸せそうな表情を見ているだけで、ほっこりするほのぼのとした動画に仕上がっています。
ファンからは、「山さんめっちゃ嬉しそう」「こちらまで笑顔になれました」「にこちゃんと山さんの笑顔でこちらも幸せ〜〜」「可愛いにこちゃんとパパの笑顔、最高です！」「にっこりニコニコのけいちょんから幸せが溢れてますね」「もうかわいいの渋滞！」「けいちょんの笑顔めっちゃ素敵」「未姫さんとにこちゃんの笑い声が聞こえてきそうですね」と、絶賛の声が集まりました。
「愛娘が可愛くて仕方ない山さん」山本さんは「撮影はもちろん未姫さん パシャリされました ウフフ」とつづり、娘とのツーショットが連続して出てくる1本の動画を投稿。山本さんは満面の笑みで、公園の遊具に乗った娘に寄り添ったり、話し掛けたり、キスをしそうな距離で顔を近づけたりしています。
