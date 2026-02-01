元「ブルゾンちえみ with B」メンバー2人がダブルスでレースに出場 清々しい2ショットに「ふたりともいい笑顔」「2ショットの安定感たまりません」と反響
元お笑いコンビ・ブリリアンでアメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（38）が1日、自身のインスタグラムを更新。かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」メンバーである元ブルゾンちえみこと藤原しおりさん（35）とフィットネスレース「AirAsia HYROX OSAKA」に挑戦したことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】「ふたりともいい笑顔」元“ブルゾンちえみ”藤原しおりさん＆元“with B”コージの清々しい2ショット
コージは「HYROX OSAKA しおりさんとダブルスで初参戦 『完走を目標に出てみるか！』ってノリと勢いだけで練習ほぼ無し参戦」と明かし、ウエア姿の2ショットをアップ。“やりきった”という表情でガッツポーズを決めるゴール後の2人の姿が収められている。
「いやキツかったー!!」と話すも、「レース中の水分補給ポイントが神すぎて 二人でゴールした瞬間は達成感で泣きそうなった」と感動をにじませ、「しおりさんありがとうございました!!次の大会はダイキも誘っていっときますか？笑」と次は“with B”の元相方・杉浦大毅と3人での参加に期待を膨らませた。
この投稿には「最高のお写真」「ふたりともいい笑顔」「スガスガしい」「二人が並ぶと嬉しい」「2ショットの安定感たまりません」「さすがの完走!!素晴らしい」「次はダイキも 3人の姿見たいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
