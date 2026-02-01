元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が1日、都内で主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）スペシャルライブ＆舞台あいさつに登壇し、一夜限りのパフォーマンスを披露した。

“恋愛禁止ルール”を破ったとして裁判にかけられる女性アイドルの実話をベースとした作品。この日のイベントでは、劇中で齊藤らが演じたアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」がスクリーンを飛び出して集結。一夜限りの特別ステージを披露した。

カラフルな衣装に身を包んだ5人は、「秒速ラヴァー」と「君色ナミダ」をパフォーマンス。「山岡真衣」こと齊藤は、アイドル時代をほうふつとさせる安定した歌声と、かわいらしいダンスで会場を魅了。「久しぶりのダンスだったので緊張しました」と明かし「今も結構汗だく」と笑った。

完成度の高い観客のコールも弾み、「大谷梨紗」こと女優の小川未祐（24）は「作品を見てくださった方は分かると思うんですけど、いろいろあったけど『ハッピー☆ファンファーレ』でまた集まれてうれしい」と複雑な胸中ながら笑みを浮かべた。

同グループのメンバーはオーディションで決定。深田監督は「良いバランスのグループをつくれたなと思いました。パフォーマンス、最高でした」と見守った。

アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」は、齊藤、小川、私立恵比寿中学の仲村悠菜（18）元STU今村美月（25）いぎなり東北産の桜ひなの（21）で組まれた劇中限定のアイドルグループ。