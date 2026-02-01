元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が1日、都内で主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）スペシャルライブ＆舞台あいさつに登壇した。

“恋愛禁止ルール”を破ったとして裁判にかけられる女性アイドルの実話をベースとした作品。この日のイベントでは、劇中で齊藤らが演じたアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」がスクリーンを飛び出して集結。劇中で歌唱している「秒速ラヴァー」と「君色ナミダ」を歌唱した、劇場を魅了した。

公開から約1週間がたち、齊藤は「またライブができるなんて思ってませんでしてた」と改めて歓喜。「いろんな意見をいただいて、公開されたんだなと実感します。いろんなコメントをもらってやっぱり答えの出ない問題だなと」と封切りを実感していた。

自身も2024年4月までアイドルとして活動していた。同作品の公開からさまざまな意見が届いているというが「アイドル活動は天職のような最高のお仕事でした。すてきな最高のお仕事だとお伝えしたいです」とも強調した。

アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」は、齊藤、女優の小川未祐（24）私立恵比寿中学の仲村悠菜（18）元STU今村美月（25）いぎなり東北産の桜ひなの（21）で組まれた劇中限定のアイドルグループ。