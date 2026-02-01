【最高のお婆ちゃん】老人会で逆バンジーの予定があるのに孫のために一肌脱ぐ。夏休みの宿題を終わらせる一発逆転術とは？【著者インタビュー】
溜息をつき浮かない顔をしたきよしを目撃し、おばあちゃんが心配して声をかけます。「どうしたんだい、決算前の経理のような顔して」。どうやらきよしは夏休みの宿題が進んでいなくて悩んでいたようです。おばあちゃんは「ベタな悩み」といやな反応を見せますが、きよしがしつこく粘り強くせがむと手伝ってくれることに…。
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
今回は短編マンガ「きよしの夏休み」をご紹介。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
老人会で逆バンジーに行く予定があるにもかかわらず、おばあちゃんは一肌脱いできよしの夏休みの宿題を手伝ってくれることになりました。おばあちゃんが「祖母が亡くなった」と言って登校を引き延ばせばいいと助言したところ、「いくら嘘の言い訳だとしても、おばあちゃんが死んだなんて言いたくない」と答えたことに感動したためです。
たとえば、宿題を忘れたり、仕事を休むためなどの言い訳で、これまで聞いたもので一番信じられなかった言い訳を教えてください。
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：友達と遊ぶ約束をしていたのに、直前になって「家の前に変な人がいるから外に出られない」という連絡が来たことがあります。
あれは確実に嘘だったと思いますね〜。
その日は寒かったんで、目出し帽を被って友達の家の前で待ってたんですけど、不審者なんて見当たりませんでしたから。
まずは習字の宿題です。おばあちゃんは気合を入れて「夏」という字をそれはそれは達筆に仕上げてしまいます。きよしは「習字習ってない小3がやったにしては上手すぎない？」とすかさず指摘を入れます。その後に小3レベルに書いたおばあちゃんの一作が最高に笑いました。
学校の習字と言えば、「納税思想の高揚」という思想強すぎる課題が一時話題になっていました。小学生はとりあえずこれ書いとけ、という文言を教えてください。
雪のヤドカリ：こういうのはやっぱり自分の好きなものを描くのが一番だと思います。
なので小学生は全員、 「ねりけし」 と書くべきでしょうね。
その後、きよしは読書感想文の極意をおばあちゃんに仕込まれます。その手法とは単語を装飾しまくって文章を引き延ばす、というもの。カレーという単語が出てくれば括弧でくくって「スパイスをふんだんに使用したインドの伝統料理」と書いて文字数を稼ぎます。
この手法、一見ずるいように見えて、実はカレーのことを調べなければならないため、きよしの知識増強に貢献しているのです。おばあちゃん、策士ですね…。おばあちゃんの真意を教えてください。
雪のヤドカリ：ご推察の通りです。
さらに、「スパイスをふんだんに使用したインドの伝統料理」という文字を書く動作は、最も腕橈骨筋を鍛えるのに向いているため、これにより前腕もムキムキになります。
おばあちゃんはコスい裏技を吹き込んでいるように見えて、きよしの身心の成長を促していたのです。
残りの計算ドリルを高速で解くためにおばあちゃんが持ってきた秘策とは、なんとスーパーコンピューター。超高速かつ大規模な計算を専門に行う、高性能なコンピューターで、ひとつの計算ラックだけでも2トン弱あるみたいです。それをどこからともなく引きずってきたおばあちゃんは、メス象一頭を引きずっているのと同等の力を保有していることになります。
おばあちゃんの力の源とはいったい何なのでしょうか？（やっぱり孫のカワイイ笑顔なのでしょうか？）
雪のヤドカリ：いえ、にんにく卵黄です。
スーパーコンピューターの過剰な稼働によりある災難に巻き込まれてしまいます。おばあちゃんは円周率の最後の桁を知りたくて稼働していたみたいです。
雪のヤドカリさんが予想するに、円周率の最後の桁は何だと思いますか？理由もいっしょに教えてもらえると嬉しいです。
雪のヤドカリ：「2」です。
実際に数えてきたからわかります。
さらに言うと、ラスト10桁は0120441222で、ジャパネットたかたの電話番号と完全に一致していました。
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
